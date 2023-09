Rendesen kipattintotta magát.

Ahogy azt megírtuk, Rácz Jenő néhány hónapja fokozatosan bevezette a sportot az életébe, kezdetben azért, mert szerette volna a legjobb formáját hozni a nyárra. Kitűzött célját el is érte, hiszen a kitartó munkájának köszönhetően összesen 12 kilótól szabadult meg. Szeptember elején viszont kiderült, hogy a Konyhafőnök sztárséfje is szerepelni fog a 18 év után a képernyőre visszatérő Sztárboxban, melyben már kihívója is akadt Istenes Bence személyében.

A Michelin-csillagos séf láthatóan magasabb fokozatra kapcsolt az edzések intenzitásában, hiszen mostani Instagram-posztjában kirobbanó formájáról mutatott meg képeket.

Hétfő estéink…

– írta a fotók mellé Rácz Jenő.