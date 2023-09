Hálás édesanyjának, de saját tehetsége árán szeretne érvényesülni.

Fotó: youtube

Lakatos Levente műsorában vendégeskedett Hunyadi Donatella, aki hamarosan a Dancing with the Stars új évadában tűnik majd fel. A modell karrierje mellett szüleiről is mesélt, elárulta, édesapjával elég sajátságos, kissé távolságtartó viszont ápol.

„A mai napig benne van az életemben, telefonálunk, de mégis azt kell mondjam, nem alakult ki közöttünk olyan kapcsolat, amit szeretett volna” – árulta el a 22 éves fiatal, aki szerint az operaénekes kiskorában, amikor a legnagyobb szüksége lett volna rá, nem volt mellette. Akkor látta őt először, amikor szülei épp pereskedtek, miután a férfi állítólag nem vállalta fel gyermekét a média előtt.

„De amikor beszélgetünk, ez már soha nem téma. Ez megtörtént, lezártuk. Viszont ő nem segített nekem semmiben az életem során, mindent saját magam által értem el, illetve az édesanyám és a keresztanyám volt a segítségemre.”

Bár Donatella maga is komolyzenei karrierre vágyik, ezt nem édesapja miatt teszi, ezt le is szögezte gyorsan:

„Én neki nem szeretnék bizonyítani semmit!”

(via Blikk)