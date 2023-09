Egy ideje már pletykálják, hogy együtt vannak.

Fotó: Anthony Pham / Getty Images Hungary

Olivia Wilde után újra színésznőbe szeretett bele Harry Styles, a jelek szerint legalábbis gyengéd érzelmek fűzik őt Taylor Russelhez. A Bones and All című film kanadai sztárját már a nyár közepén hírbe hozták az énekessel, miután egy színházi eseményről egy kocsiba ülve távoztak, másnap pedig egy sajtóeseményen ölelgették egymást. Most is árulkodó fotók készültek a 29 éves fiatalokról, amint kávézás közben, kéz a kézben sétálgatnak észak-London utcáin.

A People magazin szerint egyelőre egyikőjük sem reagált a hírekre vagy megkeresésükre.