Most felváltva nevelik hatéves lányukat.

Négy évvel ezelőtt ért véget Gyenesei Leila és Feke Pál házassága, amelyből egy közös gyermekük is született, a most hatéves Mimi. A színész bevallotta, eleinte nagyon megtörték a történtek, főleg kislánya hiánya miatt, az idő azonban a jelek szerint a segítségére volt, Kadarkai Endre műsorában most már arról beszélt, kiegyensúlyozott lett a kapcsolata exnejével.

„Azt elmondhatom, hogy nagyon örülök, hogy sokat fejlődtünk a volt feleségemmel, Leilával. Most már hároméves távlatban azt mondhatom, hogy egy magabiztos kapcsolat kezd kialakulni, és én próbálok erre vigyázni” – árulta el Feke, akire azóta újból rátalált a szerelem is, mostani, két éve tartó kapcsolatát az olaszos szóval jellemezte.

„Vannak csatáink, amiket meg kell vívnunk. Meg kellett tanulni élni azzal a helyzettel, hogy Mimike itt van, majd az anyukájával van. Nagyon gyorsan visszacsatolva az előbbi témakörre: nagyon örülök, hogy Leilával jó lett a viszony, mert az nekem gyomorgörcs volt. Teljesen mindegy, hogy kinek a hibája és ki mit csinál, remélem, hogy a kép már kitisztult. Remélem, ő is boldog, kívánom neki, remélem, hogy ő is ezt kívánja nekem és egy kölcsönös tisztelet elvisz minket addig, hogy Mimike ballagásán ott állhassunk büszkén.”

(via Blikk)