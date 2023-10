Megtörte a csendet.

Bár úgy tűnt, minden rendben van Sydney van den Bosch magánéletében, az egykori szépségkirálynő szeptember elején bejelentette, hogy öt év házasság után elválik labdarúgó férjétől. A Szerencsekerék című műsor szerencselánya akkor úgy fogalmazott: „elfejlődtek” egymás mellett, és kiütközött az is, mennyire különböznek.

Az influenszer a Dancing with the Starsban is szerencsét próbál, melynek kedvcsináló bemutatójában a válása is szóba került. Táncos párjával úgy véli, a legfontosabb a bizalom kialakítása lesz:

Számomra ez a bizalomkérdés nagyon-nagyon nehéz. A bizalmatlanságom abból adódik, hogy elváltam; nem én akartam így, nem én döntöttem, nem is gondoltam, hogy ez előfordulhat velem. Erre jött egy olyan dolog az életemben, hogy mégis létezik férfi és nő között bizalom

– mondta Sydney van den Bosch, aki egyébként igazi gyógyírnak és sebtapasznak tartja a táncot.