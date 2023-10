Egyesek szerint Khloé inkább rémisztően festett.

43 éves lett a valóságshow-k koronázatlan királynője, Kim Kardashian, aki csinos kis szülinapi bulit rittenytett magának ennek apropójából.

Természetesen a partiba népes családja, azaz mind az öt testvére is hivatalos volt, legidősebb húga, Khloé azonban egy humoros húzással sikeresen kitűnt az összegyűltek közül, ugyanis beöltözött az ünnepeltnek. A kissé deform Kim-álarc nem tudni, mennyire nyerte el az American Horror Story új évadában is szerepet kapó Kardashian tetszését, mindenesetre a vendégek és az internetezők is jót nevettek rajta. Sokan vicces helyett inkább ijesztő jelzővel illették a maszkot, de a halloween közeledte lévén talán ez sem volt véletlen.