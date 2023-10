Nem nagyon mutogatják magunkat a külvilágnak, derült ki a Nyerő páros egyik kimaradt jelenetéből.

Hetekig élvezhették az RTLNyerő páros című műsorának ikonikus helyszíne, a Villa Malom kényelmét a hazai hírességek, s bár a villához medence is tartozik, Vastag Csaba felesége, Vastagné Domján Evelin nem húzott bikinit, s nem csobbant abban a játék ideje alatt. Ez Boráros Gábor MMA-harcos párjának, Jákli Mónikának is feltűnt, aki a csütörtök esti adásban rá is kérdezett az énekes nejénél, mi lehet az oka annak, hogy soha nem csatlakozott hozzájuk, amikor bikiniben süttették magukat a medence partján.

Mint kiderült, Evelinolyan családból való,ahol az ilyesmire gondosan ügyelnek. Még az első hitvesi csók is takarásban esett meg köztük Csabával.

Nem annyira mutogatjuk magunkat a külvilágnak, nyilván ez anyám előtt sem volt másképp: a templomban úgy pusziszkodtunk, hogy eltakartuk. Igazából itt élünk 7 idegen emberrel, összezárva, mi az elejétől megbeszéltük, hogy ezt így fogjuk végigcsinálni. Örülök, hogy tartottuk magunkat ehhez

– indokolta meg Evelin, hozzátéve, nyaraláson viselhet bikinit, arról pedig mindig kikéri férje véleményét, kiteheti-e azokat a képeket a közösségi oldalára, amelyeken látszik kicsit valami.

Mindenre engedélyt ad. Mindent először megkérdezek, leokéztatok, mert nem akarom azt, hogy valami hibát elkövetek, később pedig megbánom, mert neki nem tetszik valami. Ez nekünk kölcsönös dolog.

A csütörtök esti adásban egyébként eldőlt a műsor top hármas mezőnye. Egy szimpátiaszavazáson dőlt el, kinek kell távoznia a döntő kapujában: Voksán Virág és párja, Valentényi László számára ért véget a sztárpárshow, jóllehet az aznapi játékot ők nyerték meg.

