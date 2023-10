Nagyon haragszik a színészre.

Vasárnap este az RTL élőben közvetítette a Sztárbox című műsort a XVII. kerületi Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontból, ahol több hazai híresség a nézőtérről izgulta végig a mérkőzéseket. A bokszverseny első gáláján Zámbó Krisztián is ott volt, nagy bánatára azonban nem húzhatott bokszkesztyűt: az énekes azt mondja, egészségi okokból nem vállalhatta el idén ezt a műsort, ám azt ígérte, jövőre ő is ringbe száll.

Zámbó egy posztot is megosztott a közösségi oldalán az első adás kapcsán, melyben a férfinehézsúly nyitómeccsén Árpa Attila és Nagy Ervin küzdött meg egymással. Az egykori Nagy Ő már az első menetben, másfél perc alatt padlóra küldte A Király című sorozat szereplőjét. Utóbbi a Sztárbox másnapján az Árpától szerzett sérülését is megmutatta. Mint kiderült, Naggyal Zámbó is szívesen ringbe szállt volna.

Sajnos nekem ki kellett hagynom egészségi okok miatt, de jövőre ott leszek. Csak azt sajnálom, hogy Nagy Ervint nem tudtam helyre tenni. Elnézést, akkor kijavítom!!! Szívesen kiálltam volna Ervin ellen!!!

– írta a Facebookon Zámbó, aki korábban is hangot adott már Nagy iránt érzett ellenszenvének. Mint mondta, édesapja, Zámbó Jimmy nem is olyan volt, amilyennek A Király című sorozatban Nagy megformálta.

Az énekes kommentben folytatta:

Nem bírom, mert tiszteletlenül és megalázóan játszotta Édesapám szerepét a sorozatban. Jobban kellet volna tanulmányozni édesapámat! Pedig még anno én ajánlottam a szerepre!

Kommentben azt is elárulta még, hogy

korábban négy évig bokszolt, ám orvosa most eltiltotta ettől,

Nagy Ervint az egyik nyilatkozata óta nem tudja tisztelni,

103 kilót nyom.

Zámbó az Instagramján is utalást tett.

A lényeg, hogy betartotta Atti, amit kértem tőle

– fűzte a videóhoz az énekes, utalva arra, hogy Árpa Attila kiütötte Nagy Ervint.

(via 168.hu)