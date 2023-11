Előzetes is érkezett a szenvedélyesnek ígérkező produkcióhoz.

Nem csak a versenyzők mestereként láthatjuk Tóth Gabit a Sztárban sztár leszek! következő, vasárnapi adásában, hanem fellépőként is. Az énekesnő frissen megjelent számát, az elmúlt hónapok megpróbáltatásairól szóló Átkozott nyarat adja majd elő, emellett pedig egy táncprodukcióval is készül, amelyet a Fricska Együttes egyik tagjával, Papp Máté Bencével mutatnak majd be.

A Tv2 most egy kedvcsinálót is közzétett a szenvedélyesnek beharangozott előadásról: