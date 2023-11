Nem bánt vele kesztyűs kézzel a színművész.

Puskás Peti szüleiről, illetve az ő karrierjéhez fűződő viszonyukról mesélt Geszti Péternek az Adom a napom! című műsorban. Az X-Faktor egykori mentora elárulta, Puskás Tivadar édesanyjával ellentétben sokkal keményebb visszajelzéseket adott neki pályafutása elején.

„Anyukám a rajongóm, apukám pedig a kritikus. De ez jól kiegészíti egymást. A Megasztár után nagyon erős volt [a kritikai jelenléte], és nagyon kellett, hogy erős legyen. Mert az gondoltam, hogy én vagyok Mick Jagger magyarországi helytartója” – ismerte el őszintén az énekes, majd felidézett egy konkrét esetet is.

Eljött egy fellépésemre, egy félórás haknira, és másnap anyukám bejött, hogy Petikém, apukád szeretné, ha ezt a dokumentumot elolvasnád. 5-6 oldalon keresztül, olyan 56 pontban sorolta fel, hogy 30 perc alatt én milyen hibákat követtem el a színpadon. Nem volt annyi perc, ahány hibát elkövettem!

Puskás nem tagadja, először nagyon megsértődött, aztán rájött, hogy szükségesek voltak ezek a negatív visszajelzések is. Szépen lassan aztán elkezdtek fogyatkozni a hibák, míg végül pár éve egy színpadon is állhatott Nyíregyházán édesapjával, sőt feleségével is.