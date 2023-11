Egy véletlennek köszönhetően ismerte meg az ország.

Vastag Csaba az Adom a napon című műsorban vendégeskedett Geszti Péternél, ahol az énekes elárulta, hogy egy nem mindennapi történet volt az, ahogy ő az X-Faktorba jelentkezett annak idején. Mindez 2010-ben történt, amikor Geszti a tehetségkutató műsor egyik zsűrije volt, de még ő sem sejtette, hogy végül Vastag Csaba fogja megnyerni azt. – írja a 24.hu

Mint kiderült, az egész sztori az fiatalabbik testvértől indult, aki aki részegen Balatonalmádiban téblábolt hazafelé 13 évvel ezelőtt, miután a barátnője szakított vele. Vastag Tamás akkor éjjel látta meg a műsorba való jelentkezésről szóló plakátot, és megkérte bátyját, hogy vigye el másnap a budapesti meghallgatásokra.

Amikor lehetett a műsorba jelentkezni, én hoztam el a meghallgatásra. Én nem is akartam ebben a műsorban részt venni, a Tomikát hoztam el, hogy vigyázzak rá. Kint ültem, és vártam, mint a szülőszobán, hogy Tomika megszületik-e világsztárként, avagy nem.

– kezdte az énekes, aki egészen eddig a pontig csak testvére kisérőjeként várakozott a folyosón.

Aztán kijött egy szerkesztő, egy nagyon kedves hölgy, hogy »Te vagy a Tomikának a bátyja? Gyere be, énekelj egy számot!«. És akkor elénekeltem Frank Sinatrától a My Way című dal, az volt a kocsinkban CD-n. Az volt az egyetlen alapom. Előadtam, mondták, hogy tök jó, lehet a következő fordulóba jönni. Attól a pillanattól viszont becastingolódtam valahogyan, és a legfontosabb dolog lett az életemben