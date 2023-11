Indul a nosztalgiavonat.

A 2000-es évek elejének egyik meghatározó ifjúsági sorozata a Tuti gimi volt, amelyet Magyarországon három évvel az eredeti premier után, 2006-ban kezdtek sugározni. A többek közt Sophia Bush, Paul Jonasson és Hilarie Burton főszereplésével készült széria karaktereinek életét a középiskolától egészen a fiatal felnőttkorukig, 9 évadon keresztül kísérhettük végig, a színészek gyakorlatilag a nézők szeme előtt cseperedtek fel.

Most a forgatások eredeti helyszínén, az észak-karolinai Wilmingtonban találkozott újra valamennyi szereplő, és természetesen egy közös fotóra is összeálltak. A rajongók a hozzászólások közt kezdték megbeszélni, mennyit változtak kedvenceik az utolsó rész megjelenése óta eltelt 11 évben, de kiemelték, nagyon hiányolják a képről a féltestvéreket alakító Chad Michael Murray-t és James Lafferty-t, valamint a Haley-t játszó Bethani Joy Galeottit is.