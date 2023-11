Örök emlék mindkettőjük számára.

Fotó: instagram

Nehéz száraz szemmel végig nézni azt a rövidke videót, amely fénysebességgel terjed most a közösségi médiában. A felvétel főszereplője egy 90 éves férfi, aki korát meghazudtolóan, erős és tiszta hanggal énekli Elvis Presley Can't Help Falling In Love című slágerét unokája esküvőjén, miközben őt épp az oltár elé kísérik.

A bácsi produkciója valószínűleg minden vendéget-, de az internet népét is alaposan meghatotta. Egy Instagram bejegyzés alatt többen arról írtak, lúdbőrösek lettek a legendát igéző előadástól, míg mások arról érdeklődtek, vállal-e felkérést az idős úr.

Ez egy rendkívül különleges pillanat volt számomra!! A papámnak van a legszebb hangja, megérdemli, hogy megosszák!

– fogalmazott a menyasszony.