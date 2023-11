Emiatt a szalagavatóról is lemaradt.

Újabb érzelemdús produkcióval készült Krausz Gábor és Mikes Anna a Dancing with the Stars-ban, akik ezúttal bécsi keringőt is előadtak. Felkészülésükkor a táncstílus kapcsán Mikes arra kérte partnerét, idézze fel magában az emlékeit a szalagavatójáról, mire Krausz bevallotta, hogy neki teljesen kimaradt az életéből a végzősök tánca.

Nem szívesen utazom vissza a szalagavatós időszakra, mert nem voltam egy jó gyerek. Abból az iskolából kirúgtak, ahol készültek a szalagavatóra, és az új iskolában meg már túlvoltak rajta, úgyhogy megúsztam. Négy iskolába jártam középiskolába, mert rossz dolgokat csináltam, meg balhéztam, hogy figyelmet kapjak

– magyarázta Krausz, aki a keringőjükben szeretné megélni azt az élményt, amiről annak idején lemaradt.

A tökéletes átlényegülés érdekében, akkori szerelme nevén szólította táncpartnerét a sztárséf, és arra kérte, hogy a fellépésükkor vigyázzon rá és fogja a kezét.

Eddig mit csináltam?

– kérdezte Mikes, majd helyeselve a séf kezet csókolt és megkérdezte: „Táncolsz velem?”