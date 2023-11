Gyönyörködtek benne.

Imádni való felvételeken láthatók Borbély Alexandra és Nagy Ervin ikerlányai. A fotókat az egyéves csöppségekről a Jászai Mari-díjas színésznő osztotta meg az Instagram-oldalán. Az anyuka lapozható bejegyzésében többek között azt is elárulta követőinek, hogy két napot Noszvajon pihentek, ahol a kis Elzának és Franciskának is különleges élményekben volt része.

Amellett, hogy sétáltak az erdőben, találkoztak egy kisfiúval is, akiért mind a két kislány rajongott. A színésznő azt mondja, korábban ilyesmire nem volt példa. Ahogy hóesést is most láttak először: videó is készült arról, ahogy az ikrek az ablakból gyönyörködtek a lehulló hópelyhekben, miközben édesapjuk vigyázott rájuk, le ne essenek a belső párkányról. A videót és a fotókat ide kattintva lehet megtekinteni.