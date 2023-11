Meg van győződve róla, hogy az üzletember már azon gondolkodik, hogyan adja ki Betti útját.

Hajnal Bettina győzelmével ért véget A Nagy Ő idei évada, de a jelek szerint ennek ellenére még mindig van, aki Jákob Zoltán szívéért ácsingózik. Ő Péntek-Gyulai Virág, a műsor egyik közönségkedvence, aki biztos benne, a milliárdos rossz döntést hozott meg, amikor a finálé előtt nem sokkal hazaküldte őt.

Nincs bennem harag és igazából nem is volt. Amit éreztem, az a csalódottság, amihez keveredett jó adag sajnálat is, hiszen én pontosan tudtam, amit Zoli még nem, hogy Betti személyisége köszönőviszonyban sincs azzal, amit neki mutatott, amikor a forgatásokon találkoztak. Szóval már csak idő kérdése szerintem és Zoli revideálja a döntését. Nati túl fiatal hozzá, így nincs is kérdés, hogy mire jut majd. Én pedig várom a hívását