Az operaénekesnőnek személyesen beszélt róla annak idején.

Fotó: Németh Kata / Index / MTI

Miklósa Erika a story.hu-nak adott interjút, melyben arra kérték, idézze fel emlékeit a Zámbó Jimmyvel közös munkájukról, akivel annak idején a Time To Say Goodbye című duett magyar változatát énekelték. A The Voice coachának emlékei szerint a néhai énekes eleinte tartózkodó volt vele, inkább kíváncsi távolságtartással fogadta.

A milánói Scalában tartózkodott, amikor felhívta őt a kiadó, hogy lenne egy a munka, de csak lassan hozakodtak elő azzal, hogy Zámbó Imrével kellene együtt duetteznie. Gregor József véleményét kikérve aztán elvállata az együttműködést, mivel úgy gondolta ez a dal híd lehet a műfajok között. Az operaénekesnőre különös benyomást tett az első találkozás Jimmy­vel:

Végtelenül kedves volt, de visszahúzódó is, tisztelettel beszélt, kicsit talán izgult is, meg tud-e felelni ennek a feladatnak. Persze én is izgultam, és ezt meg is beszéltük. A közönség előtt Jimmy mindig erősnek, magabiztosnak tűnt, de minden nagy teljesítmény nyugtalanságokkal és bizonytalanságokkal is jár, és én ezt láttam nála is. Rendkívüli tehetség volt, szorongásokkal. Először nem akarta engedni, hogy én is ott legyek, amikor a saját részét felénekli a duettből, hogy ne halljam. Persze ezt nem hagytam.

– ecsetelte Miklósa, aki csodálatosnak élte meg a közös munkát.

Az énekesnő igazi maximalistaként jellemezte Jimmyt, aki minden alkalommal odatette magát. Mint mondta, rengeteg közös koncertet csináltak végig, és a fellépéseiken már sokat oldódott köztük a hangulat. Négy éven át tartó közös turnéjuk ideje alatt nagyon jó lett a kapcsolatunk.

Miklósa azt is bevallotta, úgy érzi, sikerült teljesítenie küldetését, mégpedig hogy a duett által az opera műfaja is nagyobb figyelmet kapott. Felelevenített egy történetet ennek kapcsán, amikor egyszer egy operaházi gálán Zámbó megkérdezte tőle: „Figyelj, Erás, ha nagyon elkezdenék tanulni, szerinted komolyabb dolgokat is el tudnék énekelni?”

Mondtam neki, hogy igen, kemény munkával néhány év alatt simán el tudná érni, mert nagyon jó hangi állapotban volt akkor. Ezt az álmát sajnos már nem valósíthatta meg. Megsirattam őt. Érdekes most a tévében látni az életéről készült sorozatot. Sok emléket felidéz bennem is.

– fogalmazott.