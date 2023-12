Közel áll hozzá a vidéki élet is.

Vajda Johnnyt a Farm VIP idei évadában ismerhette meg a közönség, a srác a realityműsor sárga csapatát erősíti. A testépítő most a story.hu-nak adott interjút, melyben elárulta, hogy boldog párkapcsolatban él, és hamarosan újabb mérföldkőhöz érkeznek kedvesével.

Mint kiderült, egy kis faluban nőtt fel, ezért közel áll hozzá a vidéki élet és a kétkezi munka. Korábban Németországban is dolgozott, és már ott is fontos szerepet játszott életében a testépítés. Majd influenszerként videókat kezdett készíteni. Ez segített neki kilépni a komfortzónájából, mivel alapból visszahúzódó embernek tartja magát, de később megjött az önbizalma. Kevesen gondolnák, de az ismerkedésben is megmutatkozott a zárkózott és félénk természete.

Sosem voltam nagy csajozógép, többnyire engem szedtek fel a lányok. Nem igazán szoktam kezdeményezni, talán mert tartok a visszautasítástól.

– vallotta be Vajda, aki jelenleg megtalálta szíve választottját.

Érdekes módon pont a farmra költözésem előtt ismertem meg a kedvesemet. Talán egy vagy két randink volt, mielőtt elmentem a forgatásra. Először nem is akartam neki elmondani, nehogy elijessze.

De nem így történt, nagyon jól fogadta. Sőt azt hiszem, ez erősítette is a kapcsolatunkat, mert amikor időnként visszakaptuk a telefonunkat, rengeteget beszélgettünk. Most pedig már az összekötözésre készülünk, ami reméljük, még karácsony előtt megtörténik” – fogalmazott.