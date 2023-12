Mi tagadás, erre senki sem számított.

Tolvai Reni volt tegnap este a Szerencsekerék vendége, ahol is a Kasza Tibi vezette TV2-s műsorban két civil játékos mellett próbált szerencsét az énekesnő. Mint kiderült, ő is szívesen néz különféle tartalmakat a közösségi oldalakon, ráadásul nem is akármilyeneket:

Nagyon szeretem ezeket a mitesszerkinyomós videókat... Tudom, nagyon undorítóan hangzik. Ezek nagyon fel vannak nagyítva, és annyira felszabadító érzés, mikor látod, hogy azt az embert megszabadítják a méreganyagoktól

– vallotta be Tolvai a furcsa szokását, amit a műsorvezető inkább émelyítőnek talált, mintsem megnyugtatónak.

Az énekesnő hozzátette, elsősorban zenészek és sminkvideósok érdeklik a közösségi médiában, de cápatámadásos és kígyós videók is szép számmal érkeznek a mobiljára. Viszont úgy gondolja, a számítógépes algoritmus dobálja be neki ezeket a tartalmakat, amivel annyira mégsem lő mellé, hiszen előszeretettel nézi meg őket.