Felismerné a színészt?

Csonka András nosztalgikus hangulatban készül a karácsonyra: egy kiskori fotót osztott meg magáról Instagram oldalán, amelyen szőke fürtökkel, egy feldíszített fenyő előtt mosolyogva látható. A színész képéhez fontos sorokat is írt:

„Drágáim, azt kívánom, hogy a karácsonyi hajsza, kapkodás, megfelelési kényszerek közepette is találjátok meg magatokban a gyermeki rácsodálkozást, az őszinte izgalmat, azt a fajta tiszta ragyogást, amit én is átéltem kora gyerekkoromban, ahogy a fotón is látszik. Tartson ki ez az állapot az év többi 364 napján is, mert a “szeretet” nem tűri a skatulyákat, minden nap az Övé kell, hogy legyen! Ne legyetek felnőttek, semmi értelme, nézzetek körül, mit művelünk egymással, a világunkkal. Legyen olyan a karácsonyotok, amilyet szeretnétek! Legyetek együtt a családal, barátokkal! Beszélgessetek, kacagjatok és zabáljatok! Aki egyedül van, számíthat a virtuális ölelésemre” – fogalmazott Csonka.