Ezúttal nem egy beállított fotóval jelentkezett.

Az őszintesége miatt imádják az Instagram-felhasználók azt a fotót, amelyet Gelencsér Tímea osztott meg a platformján. Nem is véletlenül, hiszen a Dancing with the Stars korábbi győztese és online riportere idén rendhagyó felvétellel kívánt kellemes ünnepeket követőinek: azt mutatta meg, hogyan is telik számára valójában a karácsony.

A felvételen az látható, hogy egyik kutyusa, Licsi felborította a szépen feldíszített karácsonyfát.

Unom már a tökéletesen beállított fotókat, úgyhogy a valósággal szeretnék Boldog Karácsonyt kívánni!

– írta a fotóhoz Gelencsér, akitől követői már csak egy repedt begjlis fotót hiányolnak.