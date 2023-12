Menekülőre fogják, ha énekelni kezd.

Úgy tűnik, Mariah Carey gyermekei már nagyon unják az All I Want for Christmas is You című karácsonyi slágert, pedig most a csapból is ez folyik. A jelek szerint az énekesnő otthonában is – nem is kell elindítaniuk azt a YouTube-on vagy a Spotify-on: elég, ha az énekesnő dalra fakad.

Az ikrek, a 12 éves Monroe és Moroccan csak arra vágynak, hogy anyjuk végre mást is énekeljen, ne csak azt a dalt, amiből világsláger lett. A popikon ezzel kapcsolatban egy videót is megosztott a közösségi oldalán, amelyen a kamaszok azzal viccelődnek, mennyire elegük van. A felvételen a karácsonyfa előtt láthatóak.

Nem bírtam megállni!

– írta a videóhoz Carey.

(via People)