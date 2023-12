Egy 54 éves nő az élete egyik legjobb döntésének tartja, hogy belevágott az ún. „30-as projektbe”. Az arizonai Goodyear városában élő Michelle Hernandez úgy döntött, válása és az azt követő sikertelen párkapcsolatai után 30 különböző férfival randizik. Ki is nézett magának 30 férfit, akikkel ismerkedni kezdett.

Hernandez úgy érezte, sok mindenről lemaradt az életben. Tinédzserkori szerelmével kötötte össze az életét, ám 2000-ben elváltak. Ezt követően több rövidebb románca volt az egygyermekes édesanyának, aki rengeteget csalódott. Legutolsó kapcsolata májusban ért véget; ekkor döntötte el, hogy belekezd a 30-as projektbe, azaz randira megy 30 különböző férfival. Hat hónapon belül sort is kerített 27 randevúra: többek között Las Vegasba is elutazott, elment hajókázni, és szabadulószobában is járt. Jó élményei miatt most minden szingli nőnek azt ajánlja, vágjanak bele az ismerkedésbe, pontosabban az alkalmi randizásba, ami egyszerre utalhat egyéjszakás kalandra és a heti rendszerességű vacsorákra. Hernandez úgy véli, ezektől csak több lett emberileg, és magabiztosabbnak is érzi magát.