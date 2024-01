A felújítást tavasszal kezdik.

Ha minden a terveik szerint alakul, már nyáron beköltözhet közös otthonába Orosz Barbara és francia férje, Flor. A Mokka műsorvezetője és a diplomata férfi a Balatonon találták meg álmaik ingatlanát, melynek kulcsait már a kezükben tarthatják.

A ház kulcsai már nálunk vannak, tavasszal kezdjük el átalakítani. Én persze rendszeresen járok le ezt-azt lemérni, felmérni, szakemberekkel egyeztetni.

De olyan is van, hogy csak ácsorgom a leendő nappalinkban, és arról álmodozom, milyen lesz majd ott élni együtt… Hát alig várjuk! […] Flor maximálisan megbízik az ízlésemben. Így akár nélküle is megtervezhetném, hogy milyen legyen a fürdőszoba vagy a nappali – és sorolhatnám. Mégsem teszem. Mert fontos, hogy minden részletét együtt találjuk ki” – nyilatkozott a Bestnek a műsorvezető, hozzátéve, a családtagjaiktól sokat hallják, hogy nem is hasonlíthatnának jobban: egy az ízlésük, az érdeklődési körük, az értékrendjük, de még a tempójuk is.

„Most nemrég jöttem haza Franciaországból – ahol már a második évfordulónkat ünnepeltük –, nyolc napot töltöttünk ott együtt, és kihasználtuk minden percét. Voltunk vagy egy tucat kiállításon, kalandoztunk, felfedeztünk, és mindezt annyira egy ritmusban, hogy pont az én fantasztikus apósom jegyezte meg, hogy mennyire passzolunk a fiával minden téren.

Nem mondom, hogy olykor nem melós fenntartani egy távkapcsolatot, de mi a legjobbat vesszük ki belőle. És igenis van annak egy izgalma, hogy epekedve várjuk a következő találkát. Rugalmasnak kell lenni, de ezzel nincs gondunk

– jelentette ki Orosz.