Herceg Erika az elmúlt időszakban többször is kapott negatív megjegyzéseket testalkatára, az énekesnőt sokan túl vékonynak találják. Az X-Faktor egykori mentora nem győzi hangsúlyozni: ezekkel az adottságokkal született, mostanában pedig újra ráfeküdt az edzésre, amelyet ilyen szinteken a koronavírus-fertőzésben károsodott tüdeje miatt egy ideig hanyagolnia kellett.

„Most végre ugyanúgy tudok edzeni, mint 2019 előtt, amikor jó formában voltam. Kezdek újra a régi önmagam lenni, és igen, nagyon vékony is vagyok. Az emberek sokszor lesoványoznak, azt mondják, hogy már ennem kellene valamit.

Bántanak, amiért ilyen karcsú vagyok. De nekem ilyen az alkatom.

Ez a topformám” – kezdte a Story magazinnak Herceg, akitől távol áll az éhezés is.

„Nagyon egészségesen étkezem, és ráadásul sokat eszem. Napi 2000-2200 kalóriát is elfogyasztok, ami az én magasságomhoz még sok is. Viszont rengeteget mozgok, így aztán nem tudok eleget enni. Cukrot viszont nem eszem, és rengeteg vizet iszom, legalább 3 litert naponta. Kívánja a szervezetem. Mást nem is iszom, csak kávét, azt mondjuk tejjel. Imádom a kapucsínót.”

Szerinte mostani formája elérésében közrejátszik az is, hogy szerepel a Madách Színház Six című musicaljében is, így reggeltől estig mozgásban van.

„Azért vagyok ilyen vékony, azért néz ki így a bőröm, és azért van ennyi energiám, mert megtaláltam a nekem megfelelő életmódot.

Ez nem egészségtelen vékonyság, nem túlzott soványság, nem anorexia.

Én ilyen vagyok, így vagyok egészséges” – tett pontot a téma végére az énekesnő.