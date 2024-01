Ismét rátalált a boldogság.

Mint megírtuk, Sydney van den Bosch tavaly szeptemberben jelentette be, hogy hét együtt töltött év után férjével, Egerszegi Tamással úgy döntöttek, külön utakon folytatják. Válásukat azóta hivatalosan is kimondták, és látszólag a Szerencsekerék szerencselánya már túl is lépett a házasságán. A Ripost értesülései nyomán úgy tudni, hogy ismét egy sportoló, pontosabban egy teniszedző csavarhatta el a fejét a korábbi szépségkirálynőnek. Van den Bosch a Blikk megkeresésére elárulta, valóban újra rátalált a szerelem egy meg nem nevezett férfi oldalán.

„Valóban van egy férfi az életemben, aki az utóbbi idők családi nehézségei alatt is végig a támaszom volt, és ezáltal is egyre közelebb került hozzám. A magánéletembe azonban eddig is csak ritkán engedtem be a nyilvánosságot, jelen szakaszában egyelőre erről sem szeretnék többet nyilatkozni. Annyit viszont elárulhatok, hogy a borús hónapok után ismét boldogságot hozott a mindennapjaimba” – nyilatkozott a lapnak szűkszavúan a műsorvezető.