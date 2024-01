Továbbra is jó viszonyt ápolnak.

Jákob Zoltán a tavalyi A Nagy Ő fináléjában úgy döntött, Hajnal Bettinával szeretné tovább folytatni az ismerkedést. Bár forgatást követő kezdeti hónapokban nem is találkoztak, nehogy lebukjanak, később sort kerítettek az első randijukra. A milliárdos üzletember és a műkörmösként dolgozó édesanya kapcsolata aztán pár találkozást követően véget ért. Jákob elmondása szerint ugyan a műsor után mindent megtettek azért, hogy a kapcsolatuk működni tudjon, végül úgy döntöttek, hogy külön folyatják.

Nagy Ő Betti most a Blikknek adott interjút, melyben többek között arról mesélt, miként változott meg az élete a reality-műsorban való szereplése óta. Mint mondta, a mai napig támadják azzal, hogy csak a pénze miatt szerette volna meghódítani az üzletembert, de ezt nem érti, hiszen mindig is dolgozott, és sosem szorult másra. Amióta ismertebb lett, próbálják megkörnyékezni már a férfiak is, egyelőre azonban nem szeretnék ismerkedni a történtek után.

Megmondom őszintén, a férfiak mindig is odavoltak értem, a kisugárzásom lehengerelte őket. Amióta viszont nemrég sikerült 15 kilótól megszabadulnom és ismertebb lettem, a tipikus szépfiúk is próbálnak megkörnyékezni és ezt nagyon élvezem. Egyelőre azonban nem szeretnék ismerkedni, a Zolival történtek után még nem érzem erre késznek magam, és egyébként is vannak fontosabb dolgok az életemben. Szeretnék még 10 kilót leadni, költözni és új projekteket elindítani

Jákob Zolival továbbra is jó viszonyban vannak, aki tapasztalataival és kapcsolati tőkéjével segíti a nőt, ha szüksége lenne rá.

Mivel egy szakmában mozgunk, jól jön a segítsége, és ebben bármikor számíthatok rá. Nem akarunk újra összejönni, de tartjuk a kapcsolatot, elég sokszor beszélünk, és nem kizárt, hogy láthatnak még minket együtt az emberek. Ő szokott kettőnkről úgy fogalmazni, hogy sosem kizárt semmi, bármi lehet még közöttünk, és én is hasonlóképpen tudok fogalmazni. Meglátjuk, mit hoz a jövő...

– fogalmazott az egyedülálló édesanya, aki most elsősorban a kislánya miatt szeretne kialakítani egy passzív jövedelmet, hogy több időt tölthessen vele.