A séf elárulta, mi lesz az ominózus tetkó a sorsa.

Krausz Gábor tavaly év végén már hivatalosan elvált Tóth Gabitól, de a házaspár egykor egymás iránt érzett szerelmét továbbra is őrzi az énekesnőt ábrázoló tetoválás a séf jobb karján. Mivel nem csak az exfeleségre talált rá a szerelem azóta, hanem a Dancing with the Stars versenyét Mikes Anna oldalán megnyerő Krauszra is, ezért sokakat érdekel, mi lesz a sorsa a tetoválásnak. A sztárséf döntését a Meglepetés magazinnak árulta el, amit persze már sejteni lehetett:

Mostantól átgondoltabban tetováltatok, mert van olyan személyes szöveg és nonfiguratív ábra a testemen, amit már nem érzek magaménak, ezeket majd átalakíttatom. Tervbe van véve egy újabb tetkó, ami a Dancingre utalna

– fogalmazott a lapnak Krausz, majd hozzátette: valamiképpen majd szeretné emlékezetessé tenni a táncos műsorban való szereplését.