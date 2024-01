A brit reklámfelügyelet két bejelentés alapján jutott arra a következtetésre, hogy a Calvin Klein tavalyi kampányában megjelenő képek FKA Twigsről túlságosan szexuális töltetűek, illetve tárgyiasítják az énekesnőt. FKA Twigs nem ért egyet a döntéssel, és kettős mércével vádolja a felügyeletet.

Az Egyesült Királyság reklámfelügyelete, az Advertising Standards Authority (ASA) betiltotta a Calvin Klein tavaly tavaszi reklámkampányának poszterét. A felügyelet arra hivatkozott, hogy a kép túlságosan szexuális töltetű, a ruhadarabok helyett pedig inkább a kivillanó testrészeken van a hangsúly, amitől az összkép szexuális tárgyiasításnak tűnik. Ennek fényében pedig a posztert nem ítélték alkalmasnak arra, hogy olyan helyen jelenjen meg, ahol például gyerekek is láthatják – írta a The Wall Street Journal.

A Calvins or nothing felirattal ellátott képen FKA Twigs látható, akit egy farmering takar, ami mindössze félig fedi az énekesnő testét. A plakát még a márka 2023-as tavaszi kampányának részeként jelent meg, az ASA pedig két egyedi bejelentést követően vizsgálta felül a fotókat. A bejelentések nemcsak FKA Twigs képeit kifogásolták, hanem a vele egy kampányban szereplő Kendall Jennerről készült posztereket is, ám a felügyelet ez utóbbit nem találta kifogásolhatónak.

A luxusmárka körüli kálváriáról bővebben a MediaFuture oldalán olvashat, amely ide kattintva érhető el. Az Indamedia Csoport új, média- és marketingkommunikációs tematikájú online kiadványa januárban kezdte meg működését. A prémiumkiadványban többek között önálló teret kap a média, a marketingkommunikáció, a reklám, a PR és egyéb kapcsolódó területek.