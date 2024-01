Továbbra sem örülnek Zámbóék, hogy Jimmyhez hasonlítják a fiatal tehetséget.

Immár 28 éve annak, hogy Zámbó Jimmy a fóti katolikus templom falai közt énekelte a Nézz le rám, ó Istenem! című slágerét, amely impozáns építmény akkor a videóklipjének helyszínéül szolgált. Majd' három évtized után a templomban újabb dal csendült fel. Peter Srámek ugyanis itt forgatta a Szeress, Istenem című dala klipjét, melynek előadása közben különös érzés fogta el.

Rengeteg érzés és emlék kavargott bennem, leírhatatlan, amit akkor éreztem. Olyan, mintha Jimmy is ott lett volna

– árulta el a story.hu-nak az énekes.

A lap ellenben úgy értesült, a Zámbó család már nem örvendezik annyira, hogy újabb alkalom adódott arra, hogy a néhai énekest a fiatal tehetséghez hasonítgassa a nyilvánosság. Bár nem hangzottak el nagy szavak, bántó megjegyzések, de Zámbó Krisztián az egyik napilap kérésére kifejtette, mit gondol a dal- és helyszínválasztásról.

Apa rengeteget dolgozott azért, hogy azzá váljon, aki lett, és én Srámeknek is csak azt kívánom, hogy találjon már végre rá saját magára. Nagyon durva lenne, ha még a koronát is rátennék az emberek a fejére. De természetesen megértem, ha szeretik és hallgatják őt, mert én magam is tehetségesnek tartom.