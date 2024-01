Mélypontra került a színész és felesége.

Hatalmas örömmel mutatták meg a szeptemberben új, horányi ingatlanjukat Járai Mátéék: a házaspár saját nyaralójuktól mindössze pár utcányira vásárolt még egy házat, amelyből terveik szerint vendégházat nyitnának. Ez azonban még egy darabig várat magára, a szükséges felújítás ugyanis nagyon rosszul kezdődött, csúnyán átverték a színészt és feleségét.

„Tudtuk, hogy sokkal többe kerül majd minden, és sokkal több ideig készül, mint az eredeti terv, és nyilván hallottunk rémtörténeteket is. Most úgy néz ki, mi is belefutottunk. Megbíztunk egy vállalkozót a renoválással, aki szakadó hóban kezdte el csinálni a tetőnket. Már azon is csodálkoztunk, hogy a hóban nekiálltak. Azóta pedig esik be a hó és az eső... ” – kezdte a Blikknek Járai Máté, hozzátéve:

„Mélyponton vagyunk, ugyanis a gyönyörű házunkról csak a nyári fotókat nézegethetjük, jelenleg romokban van. Beázik a tető, egy kacsaúsztató van a ház közepén. A szigetelés és a födém is teljesen elázott. Több szakértő is alkalmatlannak találta, még az anyag sem újra felhasználható, amivel dolgoztak... Mind azt mondta, az egészet újra kell csinálni.”

A színész szerint eléggé elmérgesedett a helyzet közte és a megbízott vállalkozók között, sértődés és szóváltás is volt, a szinkronrendezőt pedig ostobának és hozzá nem értőnek nevezték, amikor észrevette, valami nem stimmel.

A sztárpár jelenleg nem tudja, kiben bízhatnának meg, aki valóban terveik szerint renoválná a leendő vendégházat, de remélik, hamarosan felgyorsulnak az események, és a nyárra már üzemképes lesz az épület.