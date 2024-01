Egy díjnyertes brit fish and chip étteremben három generáció dolgozik, azaz összesen 11 családtag szolgálja ki a vendégeket. A környékükön jól ismert Shane Lee 36 évvel ezelőtt alapította a vállalkozását, és az üzlet azóta is családi tulajdonban van. Az idős séf nemcsak feleségét és négy gyermekét foglalkoztatja, hanem öt tinédzserkorú unokáját is, akik 13 és 15 év közöttiek – írja a The Sun.

Shane maga 14 évesen kezdett el főzés iránt érdeklődni, és 1988-ban nyitotta meg a J-Henry's Fish & Chips-t az angliai Hedge Endben. A helyet elsőszülött fiáról, a most 41 éves John-Henryről nevezte el, aki a 29 éves testvérével, Sonnyval együtt fogja átvenni az üzletet. Lányai, a 38 éves Ellie és a 25 éves Charlotte pincérként dolgoznak, valamint az unokái is nála keresik meg a zsebpénzüket kisebb munkákkal. A séf szerint a vállalkozás rendkívül családközpontú, ami miatt mindannyian nagyon jól kijönnek egymással és összetartóak.