Sokat unokázik mostanság a színésznő.

Papadimitriu Athina legutóbb TV2 Farm VIP című műsorában feszegette a határait, ahol az életvidám színésznő sokáig helytállt a nála jóval fiatalabb versenyzők mezőnyében is. A Jászai Mari-díjas színésznő idén tölti be a hetvenet, de lendülete továbbra is kitart. Most a Meglepetés magazin kérdésére elárulta, hogyan éli meg mindennapjait egyedülálló nőként.

„14 éves korom óta állandóan szerelmes voltam. Most már nincs igényem párkapcsolatra. Az egyéjszakás kaland pedig nem az én műfajom. Hál' Istennek, a munkám leköt, sokat dolgozom, színházban játszom, és a hatéves unokámmal, Karcsival is imádok lenni.” – fogalmazott a színésznő.