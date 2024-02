Úgy véli, régen mást jelentett sztárnak lenni.

Gálvölgyi Jánossal készített riportot az RTL, melyben a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész egyebek mellett a gyerekkoráról, élete meghatározó eseményeiről, és a legelső képernyős szerepéről is mesélt. Az országos ismertséget az 1968-as Ki mi tud? hozta meg a színész számára, aki szerint, mivel akkor csak egyetlen csatorna volt a tévében, így az embert akarva akaratlanul is látták a nézők, és felismerték az utcán járva. Mivel a mai napig a televízióban való szereplésének tulajdonítja népszerűségét, ezért markáns véleménye van a mostani celebekről is.

Akkor nem volt mindenki a tévé képernyőjén, ma mindenki képernyőn van. Ha valaki hármat tud pukkantani a fülével, akkor már ő celeb, és utána megírják, hogy elvált a Gizitől, de a Gizinek meg hárompúpos tevéje van, amit most elvitt nyaralni Ománba. Szóval más volt a népszerűség, mint ma. Ma mindenki népszerű, régen nem adták ilyen könnyen.

Gálvölgyit a színpadon és a tévében sokszor láthatta a nagyérdemű, de a filmszerepek valahogy mindig elkerülték, ennek okáról is őszintén beszélt most. Mint kiderült, pályája során nem egy rendező mondta azt neki, hogy a tévés szerepei miatt „túlságosan ismert lett az arca, elhasználódott”.

Amikor jött a Csinibaba, azt a csuda nem gondolta, – én legalábbis nem, – hogy annak akkora sikere lesz, mint amilyen lett. Elmondhatom magamról, hogy az egyik legkevesebbet filmező, de az egyik legsikeresebb filmben szerepelhettem.

– fogalmazott a színész.