Az Instagramon számolt be az aktuális helyzetről.

Fotó: Frazer Harrison / Getty Images Hungary

Szélsőséges időjárási körülmények miatt veszélyhelyzetet hirdettek Kalifornia számos részén, köztük Los Angelesben is, ahol Ráthonyi-Palácsik Tímea is él. Az üzletasszony 24 óráig elérhető Instagram-történetében közzétette, ő is kapott figyelmeztető üzenetet telefonjára, miszerint villámárvíz várható, ezért a vihar csillapodásáig ne próbálja meg elhagyni otthonát.

Ráthonyi-Palácsik így tett, következő sztorijaiban pedig megmutatta, az időjárás az ő házát sem kímélte: több helyen beázott a plafon, volt, ahol a festék is felrepedt.

Ágyam fölötti helyzet. L. A.-ház ide vagy oda… Globális klímaváltozás, globális felmelegedés

– fogalmazott a hálószobájában készített videó alatt. Később az erkélyről is készített egy felvételt a tomboló viharról.

Elég durva

– kommentálta a látottakat.