Új vizekre evez az énekesnő.

Fotó: Kaszás Tamás / Index Wolf Kati

Wolf Kati alig egy hónapja új frizurával jelentkezett be Instagramján a rajongóinak. A 49 éves énekesnő, aki az X-Faktor első szériájának köszönhetően lett országos ismertségű, megvált a hosszú szőke tincseitől, melyeket már jó ideje növesztett. Most a Best magazinnak azt is elárulta, mi az oka annak, hogy új külsőt villantott.

Idén tizennégy éve, hogy az X-Faktorba jelentkeztem. Akkor már hosszú hajat viseltem, ám aki nem a televízióból, hanem már gyerekkorom óta ismer, az éppen ilyen rövid frizurával ismert meg. Többek között a sógornőm is, aki elsők között fogalmazta meg, újra milyen vagány lettem.

– magyarázta az énekesnő, aki tudja, hogy az emberek többnyire visszafogottnak, a színpad miatt pedig dívának gondolják, de szerinte utóbbi csak egy mesevilág.

„Sosem akartam, hogy a lányaim is csak azt lássák, hogy az énekesnő anyjuknak mindig minden hajszála a helyén van. Így otthon nincs csilli-villi. Egyébként is olyan nő és anya vagyok, aki farmerban és pólóban is nagyon jól érzi magát.

Bár énekesnőként állandóan górcső alatt vagyok, és kapok negatív véleményeket is a külsőmre vonatkozóan, mára eltűnt a megfelelési kényszerem, a szorító érzés, hogy mit gondolnak rólam mások. És ez felszabadító

– idézi a story.hu Wolf Katit.