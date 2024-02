Közel három hónapig voltak együtt.

Fotó: TV2

Néhány héttel ezelőtt csillogó szemekkel érkezett a Mokka stúdiójába Tasi Dávid és Tóth Katica, hogy először meséljenek kapcsolatukról. A Sztárban sztár leszek-, valamint a Dancing with the Stars tavalyi évadának szereplői a próbák során, a Tv2 falai között ismerkedtek meg egymással, nem sokkal később pedig az interneten folytatták az ismerkedést, amelynek szerelem lett a vége. Összeköltözés és közös kutya is a jövőbéli terveik között szerepelt akkor, ám ezeket átírta az élet: a fiatalok közel három hónap után a szakítás mellett döntöttek.

Már nem vagyunk együtt. Többet nem is szeretnék erről beszélni. Köszi a megértést

– tett pontot hétvégén a találgatások végére Tasi 24 óráig elérhető Instagram-történetében.

Az énekes három másik versenyzőtársa egyébként szintén a csatornánál lelt társra: Halász Rebeka és Karapancsev Kristóf még decemberben vállalták fel szerelmüket, Bányai Noémi pedig a Power of Love szereplőjével, Khalid-Bethlen Ibrahim Imrével jött össze.