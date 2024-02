Még nem biztos abban, hogy elindul a novemberi nemzetközi versenyen.

Berki Mazsi a tavalyi Sztárbox egyik győzteseként még határozottan jelentette ki, hogy a nemzetközi versenyen is részt szeretne venni. Az utóbbi időkben viszont már kételyei támadtak, ugyanis figyelembe vette, hogy családját így kevesebbet látná, ezért még nem írta alá a szerződését.

Szeretnék indulni. Egyedül csak amiatt őrlődöm, hogy már pontosan tudom, mivel járna egy ilyen intenzív felkészülés. Kevesebbet látnám a kislányom, a családom, alig maradna időm a munkámra, igazából bármi másra. Értelemszerűen a párommal is kevesebb időt tudnék tölteni. Nos, ha őt kérdeznénk, belevágjak-e, megkockáztatom, hogy megpróbálna lebeszélni…

– mondta a Storynak Berki, hozzátéve: szó sincs arról, hogy ne támogatná párja, ha úgy döntene, ismét megméretteti magát a ringben, de jogosan tartana az egésztől.

Míg zajlott a Sztárbox, talán vele voltam a legtürelmetlenebb. Érzelmileg, lelkileg, mentálisan, fizikálisan is le voltam terhelve, emiatt kissé labilis is voltam. Ember legyen a talpán, aki tud kezelni ilyenkor egy nőt! Hol tele voltam önbizalommal, hogy »jaj, engem nem kell félteni«, a következő pillanatban meg magam alatt voltam, és azt mondogattam, én erre képtelen vagyok…

Hozzátette, a kislánya, Emma is érezte rajta, hogy frusztráltabb volt, mint máskor. Igyekezett leplezni a gyermek előtt, hogy „néha-néha ki volt bukva”, és a legtöbb edzésére elvitte magával, ami segített az anyának koncentrálni. Berki Mazsi jelenleg is napi háromszor edz: bokszol, jógázik és szobabiciklizik, mert csak így tudja levezetni a frusztrációját.

„Muszáj azt is megemlítenem, hogy mennyit adott nekem ez a műsor, illetve az, hogy megnyertem. És azt is, hogy a boksz mennyit adott hozzá az életemhez. Még most is libabőrös leszek az emlékre. És jobb formában vagyok, mint valaha! Plusz azt érzem, hogy azok, akik eddig azzal bántottak, hogy semmit nem tettem le az asztalra, most kicsit elhallgattak” – tette hozzá az influenszer, aki azt is észrevette, hogy olyanok is szép számmal vannak, akik kellemesen csalódtak benne.