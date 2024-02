Rajongó vették észre először, hogy megváltozott.

Peter Srámek a Mokkában kezdte a reggelét, ahol a legutóbbi koncertje mellett, arról is szó esett, hogy több mint 10 kilótól szabadult meg az utóbbi időben. Az énekes ugyanis több száz darabból álló zakógyűjteményt halmozott fel az évek alatt, de észrevette, hogy ezek közül van, amelyeket már nem tudott viselni. Mint mondta, kezdetben nem is ő, hanem a rajongói vették észre, hogy felszaladt rá néhány plusz kiló. Ezt akkor kezdte komolyan venni, amikor az emberek köszönés helyett azzal indítottak, hogy meghízott, de aztán a színpadon már a zenész is kiszúrta a zakóin és a nadrágjain.

Az ember folyton koncertezik, este ott a hűtő, vagy a benzinkút, gyorsan bekapok egy bagettet és megyünk is tovább. Ilyenkor az ember nem tud figyelni arra, hogy háromóránként egyen egy keveset. Nem tudtam rá figyelni.

De most rákattantam egy módszerre, ami segít abban, hogy ilyen életstílus mellett tudjak normálisan enni és fogyni is. Nem kell agyon sem sportolni magam, de nem is szeretek időt szakítani az edzésre, ha van egy kis szabadidőm, akkor otthon pihenek” – magyarázta az énekes, aki egyébként mindet ehet, ugyanis szétbontja rajta a zsírokat az új módszer.

Srámek az első nagykoncertjén is túl van, amit a Budapest Kongresszusi Központban adott. Bevallotta, rendkívül jól érezte magát és kifejezetten igyekezett változatos lenni a közönsége számára, többször is különleges szettet villantott az este folyamán. A teljes beszélgetést alább tekintheti meg: