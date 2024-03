A szépségkirálynő négygyerekes anyaként egyelőre megállna.

Ahogy arról mi is írtunk, pont került a hetek óta zajló találgatások végére: tényleg második közös gyermeküket várja Kulcsár Edina és férje, G.w.M. A korábbi szépségkirálynő most a Story magazinnak adott interjút, melyben azt is elmesélve, hogyan tudta meg párja, hogy második gyereküket hordja a szíve alatt.

„Eddig is kerek volt minden Amarával és a négy gyerkőcünkkel, de a kisfiunkkal megkoronázzuk a boldogságunkat. Természetesen akkor is tíz centivel a föld felett járnánk, ha újabb kislányunk érkezne, de így, hogy egy közös kisfiunk is lesz, idillibb tényleg nem lehetne már az életünk.

Amaránál az asztalon hagytam a terhességi tesztet, és Márk megtalálta. Most pedig úgy tudta meg, hogy a pozitív csíkok láttán egyszerre kezdtem el hangosan sírni és nevetni. Annyira megijedt, hogy valami baj van, hogy utánam szaladt a fürdőbe”

– emlékezett vissza az esetre Kulcsár, aki azt is megosztotta a lappal, hogy a negyedik babáját is császármetszéssel szeretné majd világra hozni.

A sztárpárnak már van egy közös kislánya, Amara, aki idén májusban lesz egyéves, valamint mindkettőjüknek egy-egy fia és lánya előző kapcsolatukból. Ha a kisfiuk is világra jön, immár hat gyereket fognak nevelni, de mint korábban elmondták, mindig is nagy családra vágytak, ami így most megadatik.

Márk mindig azt mondja, annyira szeret, hogy 20 gyereket akar tőlem, szóval száz százalékra semmit sem mondok. De az az igazság, hogy úgy érzem, egy közös kislánnyal és kisfiúval most nagyon kerek minden. Ha mindnyájan együtt vagyunk, akkor már hat gyönyörű, boldog gyerkőc ugrál körülöttünk, úgyhogy bár »soha ne mondd, hogy soha«, itt én megállnék.

– idézi a 24.hu Kulcsár Edinát