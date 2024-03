Többen rangon alulinak nevezték, hogy főszerepet vállalt egy fanfiction inspirálta romkomban.

Nem túlzás kijelenteni, hogy hatalmas érdeklődés övezi Anne Hathaway új filmjét, a The Idea of Yout. A rekordmennyiségű előzetesmegtekintés és a kétségkívül egyedi történet ellenére azonban több negatív kritikát is kapott a színésznő, amiért elvállalta az eredetileg Harry Stylesról szóló, egykori One Direction-rajongó szerző internetes regényének adaptációját. A sztori szerint Hathaway karaktere, egy 40-es egyedülálló anyuka összejön egy nála több mint 16 évvel fiatalabb sráccal, aki történetesen egy népszerű fiúbanda énekese. Ezt titulálták többen rangon alulinak a színésznő számára, ám ő most megvédte szerepét:

„Nem akarom, hogy beskatulyázzanak, hogy egy dobozba tegyenek aszerint, hogy milyen filmet kéne csinálnom a korom, a nemem vagy amiatt, hogy nyertem egy Oscart. A fenébe is, jól akarom érezni magam. Ez pedig megfogott” – mondta a film premierjén, hozzátéve: amikor a rendező megkereste őt a szereppel, izgatottan mondott igent rá.

Valami miatt úgy beszélünk a coming of age történetekről, mintha ezeknek az életed korai szakaszában kellene megtörténniük. Nem tudom, veletek mi a helyzet, de én úgy érzem, továbbra is virágzom!

A The Idea of You a Prime Video streamingszolgáltatón premierezik május 2-án.