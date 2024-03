Feltűnik benne valamennyi A-listás szereplő.

Sokan nem hittek benne, de talán a legtöbbek számára most már biztossá vált, valóban folytatást kap a Beetlejuice, közel 36 évvel a premiere után. Tim Burton legendás filmjének második részében ráadásul visszatér Michael Keaton, Catherine O'Hara és Winona Ryder is, de rajtuk kívül többek között Jenna Ortega, Monica Bellucci és Willem Dafoe is csatlakozott a szereplőgárdához.

A mozikban szeptembertől látható horror-vígjátékban Lídia lánya, az Ortega által alakított Astrid lesz az, aki egy hátborzongató városmakettel portált nyit a másvilágra, ami persze bonyodalmak sorát szabadítja el.

Jó hír, hogy nem kell őszig várnunk, hogy bepillantást nyerhessünk a Beetlejuice Beetlejuice világába, hiszen első előzetese már be is futott: a mindössze másfél perces kisfilmből ugyan nem sokat tudunk meg a történetből, sőt párbeszéd sem hallatszik benne, mégis remekül megidézi elődje jellegzetes atmoszféráját, és végre a címszereplőt is láthatjuk egy szempillantás erejéig.