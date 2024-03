Vezéregyéniséget nevelne a fiából.

Kulcsár Edina előző hónapban jelentette be, hogy rapper férjével, G.w.M-mel második közös gyermeküket várják. A házaspár a Glamour Women of the Year 2024-es gáláján járt, ahol az nlc-nek beszéltek a gyermekvárásról, a közösségi médiából érkező támadásokról, valamint arról, milyen neveltetésben szeretnék részesíteni gyermeküket. Az egykori szépségkirálynő bevallása szerint a negyedik terhessége az eddigi legjobb, olyannyira jól érzi magát a bőrében, hogy közben edzeni is fog.

Ezúttal G.w.M is beszélt születendő gyermekéről, akit már kezdettől fogva arra szeretne nevelni, hogy valamikor egy „Boss” legyen, azaz főnök:

Vezéregyéniség legyen, nyilván megpróbálom lecsiszolni a kis készségeit, próbálom kimaxolni azt, hogy minél jobb vezető legyen az életben. Mindemellett az érzelmi intelligenciája és az értelmi intelligenciája is legyen rendben. Abszolút nem félek attól, hogy fiú gyermeket kell felnevelnem, mert egyrészt nagyon jó anyukája lesz, aki sok mindent meg tud neki tanítani, amit sok férfi nem. Például kiváló üzletasszony, emellé pedig jön, hogy az apukája egy rapsztár, tehát baj nem lehet

– nyilatkozta a zenész.