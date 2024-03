Követné szüleit a színészi pályán Gryllus Dorka és Simon Kornél kisebbik gyermeke. A 12 éves Soma most meg is kapta első filmszerepét, amelyről édesanyja mesélt a Blikknek.

„Az Itt érzem magam otthon című filmben dolgozunk együtt Holtai Gábor rendezésben. Ez egy kicsit abszurd krimi, amelynek Lovas Rozi és Molnár Áron a főszereplője, mi pedig szintén a nagycsalád részei vagyunk. Gábor együtt kért fel minket Kornéllal, de mivel van egy gyerekünk a filmben is, és Somi színész akar lenni, így mindenki nyert azzal az ötlettel, hogy ő legyen a gyerekszereplő. Amikor Kornéllal együtt szerepelünk, együtt játszunk, az mindig különleges élmény, és most ugyanezt éljük át Somával együtt. Tényleg olyan, mintha más dimenzióba lépnénk át. Hallatlanul szórakoztató, hogy ő is része lett ennek, és olyan természetességgel tudtunk ebben együtt létezni, hogy egy percig sem éreztem furcsának.”

A színésznő nem titkolja, az elején nem volt biztos abban, be merje-e engedni kisfiát a filmes világba, sokszor ugyanis nincs kapacitása a stábnak arra, hogy valóban gyerekként kezeljenek egy gyereket.