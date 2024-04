Véget ért a románc.

Tuvic Aleksandra nemrég a korlátozott ideig elérhető Instagram-sztorijában követői kérdésekre válaszolt, ahol az is került, hogy jelenleg szingligént éli a mindennapjait. A fiatal nőt a tévénézők először a Nagy Ő-ből ismerhették meg, amikor Tóth Dávid szívéért versengett, azóta pedig szerepelt még a Farm VIP-ben és a Kőgazdag fiatalok című műsorban is. Korábbi szerelmével, Gelencsér Kornéllal a Párharcban is szerepeltek, de a jelek szerint azóta már szakítottak egymással.

Szerencsés embernek gondolom magam, mert többször megadatott már az életemben, hogy igaz, önzetlen és tiszta szerelmet érezzek és tapasztaljak egy személy iránt. A nagy ő még várat magára, mert jelenleg egyedülállóként élem a hétköznapjaimat, de semmire sem vagyok ráfeszülve, hiszen tisztában vagyok magammal, és tudom, hogy eljön majd az az ember, akivel életem végéig megtapasztalhatom majd a szerelmet.”

– magyarázta az influenszer, majd hozzátette: ha mással nem is, de önmagával minden nap szerelembe esik. Bár tisztában van azzal, hogy ezen kijelentése nagyképűnek hangozhat ugyanakkor fontosnak tartja, hogy az ember szeresse önmagát.