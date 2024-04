Sikeres hajósvizsgát tett a házaspár.

Megszerezte a hajósjogosítványt Kulcsár Edina és G.w.M is. A sztárpár régi álmát váltotta valóra azzal, hogy titokban beiratkoztak egy iskolába, ahol sikeresen kitanulták a jachtvezetés csínját-bínját.

„Nemrég lehetőségünk nyílt sűrűbben hajózni, és ez oda vezetett, hogy el is kezdtük a tanulást Horvátországban. Ezért járunk többször is a tengernél. Az elméletet megtanultuk, most pedig lehetőségünkhöz mérten próbálunk gyakorolni is” – mesélte a Borsnak a negyedik gyermekével állapotos kismama, aki a napokban hivatalosan is hajóskapitány lett férjével együtt. Egyelőre egy barátjuk 18 méter hosszú vízi járművén gyakorolnak, de a jövőben ők is szeretnének jachttulajdonosokká válni.