Ha a két elismert színész feltűnik egy moziban, már nagy baj nem lehet.

Fotó: Getty Images Hungary / Dominique Charriau / Gareth Cattermole

Anne Hathaway és Ewan McGregor közös filmen dolgoznak, melynek Georgia állambeli forgatásán készült róluk egy lesifotó. A Flowervale Street címet viselő alkotás David Robert Mitchell rendezésében készül (Kaliforniai rémálom, Valami követ), műfaját tekintve thrillerként emlegetik, de a cselekmény részletei egyelőre nem publikusak. A Variety értesülése szerint Amerikában 2025 májusában debütálhat leghamarabb a mozikban A Warner Bros. égisze alatt készülő film.

Az Oscar-díjas színésznő a napokban egy másik filmszerepét, a The Idea of You-t kellett a védelmébe vennie, ugyanis annak egyedi története ellenére több negatív kritikát is kapott. A cselekmény szerint Hathaway karaktere, egy 40-es egyedülálló anyuka, aki összejön egy nála több mint 16 évvel fiatalabb fiúbanda énekesével. Ezt titulálták többen rangon alulinak a színésznő számára, aki kiállt a szerepválasztása mellett.