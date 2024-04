Gáspár Laci az RTL stábjának adott interjút, melyben gyerekkoráról, és kezdeti sikereiről mesélt. Mint a videóinterjúból kiderült, csak 23 éves korától fogva maradtak fent róla képek, azóta, hogy szerepelt a Megasztár című tehetségkutatóban.

Nagyon furcsa dolog, nem is tudom hogyan lehet ez, hogy nincsen rólam fénykép gyerekkoromból, sőt egész fiatal koromból sem. Pedig emlékszem, azért csináltak rólam is képeket suliban, oviban... Amikor először szerepeltem a tévében, jelentkeztem a tehetségkutatóba, – ez volt 23 éves koromban – onnantól kezdve vannak rólam fotók. Olyan, mintha előtte nem is léteztem volna.