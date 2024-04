Tuvic Aleksandrát a nézők először a Nagy Ő-ből ismerhették meg, amikor Tóth Dávid szívéért versengett, azóta pedig szerepelt még a Farm VIP-ben és a Kőgazdag fiatalok című műsorban is. A 26 éves fiatal nő nem titkolja, hogy a kívánt megjelenés érdekében többször is kés alá feküdt, de úgy érzi, elérte azt a külsőt, amit szeretett volna. Most a Borsnak adott interjújában arról beszélt, hogy követőiben felmerült a kérdés, hogy mivel sok bikinis fotót posztol magáról, miért nem indít saját OnlyFans-oldalt.

Lehet, hogy tényleg egy balek vagyok, amiért ingyen kirakom a bikinis fotóimat. De őszintén szólva, nem ebből akarom keresni a kenyerem

– szögezte le az influenszer, aki elsősorban azt nem szeretné, hogy a jövendőbeli gyermekeinek az óvodában mutogassák majd a többiek a róla készült korhatáros fotókat.

Persze rólam is vannak meztelen képek, kiről nincsenek?! De nagyon figyelek, hogy ezek ne kerüljenek nyilvánosságra

–tette hozzá.