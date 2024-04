Költözik a sztárpár.

Rácz Béla, azaz Young G Béci tavaly nyáron három hetet töltött családja nélkül Kanadában, ahol több fellépést is vállalt. Az egykori valóságshow-szereplő, aki a ValóVilág negyedik szériájában tűnt fel, nagyon élvezte a tengerentúlon töltött időt, és akkor úgy fogalmazott, azt sem tartja kizártnak, hogy egyszer ki is költözzön családjával. Bár a házaspár egyelőre nem hagyja maga mögött az országot, mégis szeretnének egy kis környezetváltozást, ezért vásároltak maguknak egy vidéki házat. Ezt a rapper felesége jelentette be korlátozott ideig elérhető Instagram-bejegyzésében.

Május elsején elhagyjuk Budapestet, és kertes házba költözünk!

– írja posztjában Mészáros Norina.